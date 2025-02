Flipar Entre lendas e mitos de assustar, os locais mais 'mal-assombrados' do mundo As lendas urbanas e histórias macabras fazem parte do imaginário popular há séculos. Com a chegada do Halloween, chegou a hora de relembrar alguns lugares pelo mundo que podem assustar quem não tiver sangue frio. Veja na lista a seguir feita pelo FLIPAR. Por Flipar

Flickr Fabrizio