Flipar Membro da Academia do Oscar, Wagner Moura diz: ‘Preciso nem dizer em quem eu votei, né?’ O ator Wagner Moura (“Tropa de Elite” e “Marighella) é um dos brasileiros com direito a voto no Oscar. Membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas desde 2021, ele fez rasgados elogios a “Ainda Estou Aqui”, filme que concorre a três estatuetas - Melhor Atriz (Fernanda Torres), Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. Por Flipar

Youtube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon