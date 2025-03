Flipar Cordão do Bola Preta arrasta multidão; conheça a história desse bloco centenário O Cordão da Bola Preta arrastou milhares de foiões no Centro do Rio no sábado (1º de março), celebrando seu 106º desfile na história e comemorando os 460 anos da cidade do Rio de Janeiro, que faz aniversário na data. Com o tema “Rio, eu te amo”, o cortejo teve marchinhas de Carnaval, sambas-enredo e canções de MPB com novos arranjos. Por Flipar

Fernando Maia Riotur