Flipar Saúde e beleza no verão! Dicas para a pele e os cabelos Com o verão, aumenta a exposição ao sol, à água do mar e ao cloro das piscinas. É preciso redobrar os cuidados com a pele e os cabelos. Veja dicas importantes para que você possa curtir a estação em prejudicar a saúde e a beleza! Por Flipar

pixabay