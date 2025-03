Flipar 31 anos do Arquivo X : série fez sucesso com mistério sobre extraterrestres Arquivo X é uma das séries de ficção científica mais famosas da televisão norte-americana, criada por Chris Carter. No Brasil, a obra chamou a atenção nos anos 90 e conquistou uma legião de fãs. Em 10 de setembro, a série, que se tornou cult, completou 31 anos desde sua primeira exibição. Por Flipar

Divulgação