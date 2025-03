Flipar Estudo revela que duna de areia africana se formou na Era do Gelo Uma dupla de pesquisadores conseguiu calcular pela primeira vez a idade de umas das dunas de areia mais altas do planeta. Eles concluíram que a Lala Lallia, no Marrocos, no norte da África, se formou há 13 mil anos, ou seja, na última Era do Gelo na Terra . Por Flipar

