Flipar Totalmente esnobados! Veja nomes de peso que foram ignorados no Oscar 2025 Os brasileiros estão na expectativa pela cerimônia do Oscar por causa principalmente das indicações do filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui' : filme, filme estrangeiro e atriz. Fernanda Torres concorre com fortes candidatas. Mas uma ficou de fora: Angelina Jolie. Por Flipar

flickr Prayitno