Autópsia revela que Gene Hackman morreu 9 dias antes da descoberta do corpo

O ator norte-americano Gene Hackman, de 95 anos, e sua esposa, Betsy Arakawa, 63, foram encontrados mortos no dia 27 de fevereiro na residência onde moravam, no estado do Novo México (EUA). Agora, uma autópsia divulgou de forma preliminar que a morte deve ter sido 9 dias antes da descoberta do corpo.

flickr - Trish Overton