Flipar Exuberância: As melhores praias do mundo Uma lista com as 100 melhores praias do mundo foi revelada recentemente no livro â??Best Beaches in the Worldâ? (â??Melhores Praias do Mundoâ?, em português). Confira o ranking das 20 melhores praias do planeta, publicado pela â??Lonely Planetâ?! Ipanema, no Rio de Janeiro, ficou num honroso segundo lugar! Por Flipar

Youtube/One Man Wolf Pack