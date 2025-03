Oscar 2025: gesto de Adrien Brody com chiclete gera críticas nas redes sociais

Há, porém, suspeitas de que o chiclete pode ter origens milênios antes da era cristã. “Os exemplos mais remotos que temos da goma vêm da Mesopotâmia (foto), começando no ano 9 mil AC. Encontramos resíduos de chiclete de bétula em dentes de adolescentes da época”, declarou a arqueóloga Jennifer Mathew, autora do livro “Chicle: The Chewing Gum of the Americas” (“Chiclete, a goma de mascar das Américas”), em entrevista ao portal G1.