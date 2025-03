Flipar Canção mais famosa do ‘The Killers’ nasceu de traição amorosa; saiba os detalhes! Você sabia que a canção “Mr. Brightside”, a mais famosa da banda The Killers, foi criada após seu autor, Brandon Flowers, ser traído pela namorada? Foi o que o vocalista do grupo de rock de Las Vegas revelou em entrevista à ‘Q Magazine” no ano de 2009. Por Flipar

