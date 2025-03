Flipar Imóvel de ‘Ainda Estou Aqui’ sediará Casa do Cinema Brasileiro A prefeitura do Rio de Janeiro comprou a casa em que foram filmadas as principais cenas de “Ainda Estou Aqui”. O prefeito Eduardo Paes (PSD) anunciou em 03/03 que o local será transformado em espaço batizado de Casa do Cinema Brasileiro, com exposições interativas contando a história do Brasil no Oscar e sede da Rio Film Commission Por Flipar

Tomaz Silva/Agência Brasil