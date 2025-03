Flipar Suzane von Richthofen se muda para cidade ‘termal’ no interior de SP Suzane Louise Magnani Muniz, ex-von Richthofen, está vivendo em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, a cerca de 70 km de Bragança Paulista, onde vivia anteriormente. De acordo com o blog True Crime, do jornal “O Globo”, ela se mudou para a cidade porque seu marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, foi aprovado em um concurso. Por Flipar

Reprodução Globoplay