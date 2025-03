Flipar Golden Retriever é uma das raças mais populares do mundo O Golden Retriever é uma raça originária da Escócia, desenvolvida no final do século XIX para recuperar aves durante caçadas. Seu temperamento amigável e leal o tornou um dos cães mais populares do mundo. Hoje, ele é amplamente utilizado como cão de terapia, assistência e companheiro. Por Flipar

Instagram @shurastey.dogs