Susto dentro de casa: Guardas resgatam jiboia numa casa em Maricá

As jiboias estão entre as cobras mais conhecidas no Brasil. Recentemente, um grupo de cientistas fez uma descoberta surpreendente sobre o “bafo de jiboia”, expressão popular para o som intimidador que essa espécie de serpente emite. De acordo com o estudo, esses répteis fazem um ruído branco (sem frequência definida) e têm uma “voz” individual, ou personalizada.