Flipar Atriz entrega prêmio a Colin Farrell com ‘acusação’: ‘O homem que me passou Covid’ No evento de premiação do SAG Awards, em 23/02/2024, a atriz Jamie Lee Curtis fez uma provocação a Colin Farrell ao anunciar que ele era o vencedor da categoria Melhor Ator em Minissérie. Na fala, ela definiu o astro como “o homem que me passou Covid no Globo de Ouro”. Por Flipar

reprodução/oscars