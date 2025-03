Flipar Mick Jagger faz aparição surpresa no Oscar e apresenta categoria musical Mick Jagger, 81, abrilhantou a cerimônia do Oscar com uma participação especial. O astro da banda Rolling Stones subiu ao palco do Dolby Theatre, em Los Angeles, para apresentar o prêmio de Melhor Canção Original. A estatueta foi para “El Mal”, da trilha de Emilia Pérez Por Flipar

Reprodução Youtube