Flipar Walt Disney: o homem que fez história no Oscar e revolucionou a animação Walter Elias Disney, conhecido mundialmente como Walt Disney, foi um dos mais influentes criadores da indústria do entretenimento do século XX. E você sabia que ele é de longe o maior vencedor do Oscar?? Vem com o Flipar para ouvir a história de uma das mentes mais brilhantes do mundo. Por Flipar