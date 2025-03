Flipar Veja as 15 cidades mais populosas do Reino Unido O Reino Unido é uma nação rica em história, cultura e tradição, composta por quatro países: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Suas cidades são pontos turísticos vibrantes, com uma mistura de história antiga e modernidade, refletindo a grandeza do Império Britânico e seu impacto no mundo. Londres, a capital, é uma das maiores e mais famosas cidades do planeta. Por Flipar

Flickr James Brown