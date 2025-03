Flipar Por que tão caro? Conheça as cidades mais caras do Brasil Viver nas grandes cidades do Brasil pode significar custos elevados, dependendo de diversos fatores que variam de local para local. Sua economia, infraestrutura e qualidade de vida impactam diretamente no custo de vida em uma cidade. Por Flipar

Prefeitura Campinas - Wikimédia Commons