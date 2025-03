Flipar Como proteger os pets do calorão na estação mais quente do ano Durante o verão, é preciso saber cuidar dos animais domésticos, para que eles não sofram com o forte calor. Alguns buscam soluções 'próprias' para escapar. Uma das imagens marcantes do verão de 2023/2024 foi a do galo que deitou na pia cheia de água na cidade de Teresina, no Piauí. Por Flipar

Photo mix pixabay