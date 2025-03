Aquários gigantescos reúnem espécies de diversas origens

Localizado no Porto Antigo, o aquário tem 3 mil m² e foi criado com o objetivo de destacar espécies do Mar da Ligúria, os recifes do Atlântico Norte e do Caribe. Hoje, tem 70 tanques com 6 milhões de litros de água com 400 espécies do Oceano Índico, Mar Mediterrâneo e Mar Vermelho, inclusive focas e pinguins.