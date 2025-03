Flipar Whindersson Nunes: pai atualiza estado de saúde do humorista Whindersson Nunes, 30, segue internado no interior de São Paulo para tratamento de sua saúde mental. No dia 08/03, o pai do humorista, Hildebrando Batista, atualizou os fãs sobre o estado clínico do filho em conversa pela caixinha de perguntas do Instagram. Por Flipar

Whindersson Nunes/Arquivo pessoal