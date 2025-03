Flipar Cinco sobremesas brasileiras aparecem no ranking das melhores do mundo; uma delas está no Top-10 A enciclopédia gastronômica 'TasteAtlas' listou as melhores sobremesas do mundo. Entre as sobremesas selecionadas, uma brasileira está no Top 10, enquanto outras quatro compõem a lista das 100 mais saborosas Por Flipar

Divulgação/TasteAtlas