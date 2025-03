Flipar Talento e experiência nas telonas: as atrizes 'quarentonas' de Hollywood O tempo não para ninguém, inclusive para as grandes atrizes de Hollywood, que esbanjam cada vez mais talento quando adquirem experiência nas telonas. Diante disso, o Flipar lista as atrizes que chegaram à fase dos quarenta anos, mas seguem na ativa e com sucesso. Por Flipar

Reprodução do Instagram @kate.winsletoffical