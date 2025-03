Arcos monumentais: Memória de conquistas em diversos países

Monumento à Revolução (Cidade do México, México) -É um arco monumental que celebra a Revolução Mexicana (1910-1920). Com 67 metros de altura, é uma das maiores estruturas do tipo no mundo. Foi inaugurado em 1938, após ser transformado do projeto original dos anos 1910. Representa luta pela democracia e justiça social e abriga um mausoléu com os restos mortais de líderes revolucionários como Pancho Villa.