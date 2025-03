Flipar Formiga ganha nome de bruxo do Mal de 'Harry Potter'; saiba o motivo Pesquisadores encontraram na Austrália uma nova espécie de formiga que eles consideraram 'fantasmagórica'. Ela é da classe Leptanilla, com ferrão bem forte. As formigas estavam no subsolo de Pilbara, região árida que fica no noroeste do país. Por Flipar

