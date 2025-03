Flipar As empresas gigantes do comércio varejista no Brasil As redes de varejo são protagonistas na economia brasileira, atraindo o consumidor com agilidade e inovação. Essas redes - desde grandes supermercados até lojas especializadas - oferecem ampla variedade de produtos num mercado dinâmico e diversificado. Confira as maiores varejistas do país! Por Flipar

Imagem Freepik