Flipar Lista dos melhores sanduíches do planeta inclui o Brasil O portal ‘Taste Atlas’, especializado em gastronomia, fez recentemente um ranking dos melhores sanduíches do mundo. E incluiu um sanduba brasileiríssimo na lista. 10º - Arepa Andina - Tem esse nome em homenagem à região da Andina, em Mérida, na Venezuela, perto da fronteira com a Colômbia. Geralmente é consumido com manteiga e queijo branco nas festas ou como lanche acompanhado de café com leite. Por Flipar

Iraíma Mildiola, Wilfredor - Wilkimédia Commons, Flickr Elio Dann e Caracas a Pie - Wikimédia Commons