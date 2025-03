Flipar Após quase 9 meses ‘presos’ no espaço, astronautas chegam à terra nesta terça Os astronautas “presos” no espaço há quase nove meses devem, enfim, chegar à Terra nesta terça, dia 18/03. A previsão é que a cápsula com a tripulação deixe a Estação Espacial Internacional (ISS) às 23h45 (horário de Brasília) desta segunda, com transmissão ao vivo pela NASA. Por Flipar

Divulgação/NASA