12º Lollapalooza Brasil: saiba a história do festival de música que acontece em São Paulo

No segundo ano em Interlagos, o Lollapalooza implantou uma alteração na “moeda” para compras dentro do festival. Foram extintas as fichas de papel “Pillapalooza”, que só podiam ser adquiridas dentro do local, e adotada a “Lolla Mango”, acessível com antecedência pela internet. O sistema melhorou a organização e reduziu as filas.