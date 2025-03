Flipar Lollapalooza Brasil: veja os artistas e bandas recordistas em participações no festival Nos dias 28, 29 e 30 de março acontece a 12ª edição do festival de música Lollapalooza Brasil. Criado em 1991, nos Estados Unidos, o evento estreou em São Paulo em 2012 e se fixou no calendário de festivais do país. Por Flipar

divulgação