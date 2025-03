Flipar Cientistas brasileiros identificam fragmentos de microplástico no cérebro de oito pessoas Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo identificaram fragmentos de microplástico no cérebro de oito pessoas que habitaram a cidade de São Paulo por ao menos cinco anos. O projeto contou com apoio da Fapesp e da ONG holandesa Plastic Soup. Por Flipar

Flickr/OregonStateUniversity