Pesquisadores descobrem serpente de pedra- divindade dos astecas – no México Arqueólogos do Instituto Nacional de Antropologia e História, do México, descobriram recentemente uma serpente de pedra enterrada no solo da antiga capital do Império Asteca, Tenochtitlán. Um achado sobre uma das civilizações mais misteriosas da América Latina.

INAH