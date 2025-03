Flipar Conheça Nair de Teffé: Primeira caricaturista mulher do mundo Durante a Primeira República do Brasil, um nome surgiu e chamou a atenção da elite. Nair de Teffé foi primeira-dama e a primeira caricaturista mulher do mundo. Com uma história de vida de valentia e combate aos preconceitos com a arte, ela se destacou e deixou seu legado. Por Flipar

REPRODUÇÃO/ARQUIVO CELSO UNZELT