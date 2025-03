Flipar Escapulários: a fé no objeto religioso que conquistou Will Smith Uma das lembranças marcantes da passagem de Will Smith pelo Brasil, para o Rock in Rio em setembro de 2024, foi quando um fã presenteou o ator e cantor com um escapulário. A reação do artista, ao saber de sua simbologia religiosa, chamou atenção para esse objeto que é cultuado por muitas pessoas. Por Flipar

Reprodução De Rede Social