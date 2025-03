Flipar Carros elétricos: vendas no Brasil perdem força no primeiro bimestre de 2025 O mercado de carros elétricos no Brasil registrou uma queda no primeiro bimestre de 2025 em relação ao crescimento expressivo de 225,05% do ano passado. No período, o avanço foi de 2,06% em comparação ao primeiro bimestre de 2024, com 8.107 EVs emplacados. Por Flipar

Divulgação