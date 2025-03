Flipar Golpe do amor: idoso do Rio Grande do Sul é mais uma vítima de criminosos Um idoso da cidade de Jari, no Rio Grande do Sul, foi mais uma vítima do chamado “golpe do amor”. Entre 2022 e 2023, ele transferiu mais de R$ 2 milhões para uma quadrilha que simulava ser uma mulher nas redes sociais. Por Flipar

Reprodução/Polícia Civil