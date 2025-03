Os principais pontos turísticos de Londres

The Shard - Descrição: Concluído em 2012, The Shard é o edifício mais alto do Reino Unido, com 310 metros de altura. Ele oferece vistas deslumbrantes de Londres de seu mirante nos andares superiores - Localização: Southwark - Referências Históricas: Projetado por Renzo Piano, o edifício é um símbolo da Londres moderna e de sua arquitetura arrojada