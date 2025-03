Flipar Febre oropouche: Brasil registra aumento de casos no início de 2025 No primeiro mês de 2025 o Brasil registrou 2.791 casos de febre oropouche. Dessas ocorrências de janeiro, 95% foram no Espírito Santo (2.652). O Rio de Janeiro teve 99 notificações e Minas Gerais, 30. Por Flipar

wikimedia commons/CDC/James Gathany