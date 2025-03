Flipar As maiores crateras do planeta: resultados de eventos catastróficos do universo Crateras que existem pelo planeta são resultado de eventos destrutivos incríveis. Os asteroides são corpos rochosos e metálicos que circulam pelo espaço sideral ao redor do sol e têm formatos e tamanhos diversos. Eles se incendeiam quando entram em contato com a atmosfera terrestre. Por Flipar

Asteroid Stock photos by Vecteezy