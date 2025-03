Flipar Ana Castela lança novo single em reencontro com rapper Xamã A cantora Ana Castela lançou no dia 14/03 o seu novo single, chamado “Despedida”. Com produção musical de Salve Malak, a canção traz o reencontro da “boiadeira” com o rapper Xamã - eles já haviam feito parceria em “Poesia Acústica 16”. Por Flipar

Reprodução/Youtube