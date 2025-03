Flipar Ana Castela toma posse como embaixadora da Festa do Peão de Boiadeiro A cantora Ana Castela, 21, foi nomeada a nova embaixadora da Festa do Peão de Barretos, tornando-se a segunda mulher a ocupar o posto. A posse aconteceu no dia 20/03, em evento oficial no Vila Country, em São Paulo. Por Flipar

Divulgação