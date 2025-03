Flipar As cidades com maior população na América do Sul São Paulo (Brasil) – 12.325.232 habitantes. São Paulo é a maior cidade do Brasil e um importante centro financeiro e cultural. Entre suas principais atrações estão a Avenida Paulista, o Museu de Arte de São Paulo (MASP) e o Parque Ibirapuera, que oferece áreas verdes e espaços culturais. - Luiz França/CMSP Por Flipar

