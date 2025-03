Flipar Jacaré com pele branca e olhos azuis engole moedas e passa por cirurgia Os jacarés mais raros do mundo são os leucísticos, com pele branca e olhos azuis. Essa variação genética se chama leucismo e faz com que a produção de melanina seja deficiente, o que se traduz na pele translúcida. Por Flipar

Flickr BlueRidgeKitties