Flipar Ponte da Amizade: ligação terrestre entre Brasil e Paraguai completa 60 anos Há 60 anos, no dia 27 de março de 1965, foi inaugurada a Ponte da Amizade, que liga a cidade de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, a Ciudad del Este, no Paraguai. Por Flipar

