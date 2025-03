Flipar Com 'florestas de comida', comunidade japonesa recupera áreas desmatadas na Floresta Amazônica Uma comunidade japonesa fixada no município de Tomé-Açu, no nordeste do Pará, tornou-se modelo de produção agrícola e combate ao desmatamento da Amazônia. A história foi contada em um documentário da rede britânica BBC. Por Flipar

Reprodução de vídeo BBC