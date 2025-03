Flipar O gênio de Michelangelo que impressiona até hoje O dia 6 de março de 1475 marcou o nascimento de um gênio: Michelangelo. E em 2/12/1512, as pinturas dele no teto da Capela Sistina, no Vaticano, foram exibidas ao público pela primeira vez. Por Flipar

Domínio Público - Wikimídia Commons