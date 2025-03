Flipar Barretos atrai multidões na época da Festa do Peão A cidade de Barretos, no interior de São Paulo, faz tanto sucesso na época da Festa do Peão do Boiadeiro que chegou a ser o destino mais procurado do Brasil em junho e agosto de 2024 na plataforma Airbnb. Conheça mais sobre esse lugar! Por Flipar

Cacobianchi wikimedia commons