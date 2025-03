Flipar Conheça a cidade em maior altitude no mundo; como é viver no ar rarefeito A cidade de La Rinconada, nos Andes peruanos, fica a cerca de 5.100 metros acima do nível do mar e ostenta o título de cidade habitada mais alta do mundo. Conheça mais sobre ela nesta galeria do FLIPAR! Por Flipar

Wikimedia / Hildegard Willer